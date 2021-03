’Bang voor bijwerkingen’

Medicijnenautoriteit EMA vindt dat het AstraZeneca gewoon toegediend kan worden. Twee derde van de respondenten gelooft dit niet. De meeste stemmers hebben dan ook geen vertrouwen in de autoriteiten die vaccins moeten goedkeuren. Een deelnemer waarschuwt: „Alle vaccins zijn voorlopig toegelaten, en verkeren allemaal nog in de experimentele fase. Ik neem pas een prik als ze definitief zijn goedgekeurd.”

Iemand anders: „Er wordt nogal nonchalant gereageerd op de bijwerkingen. 'De voordelen wegen niet op tegen de nadelen', zeggen ze. Dit komt op mij over als 'een dode meer of minder maakt niet uit'.”

Toch relativeren sommige respondenten de paniek: ,,Medicijnen hebben altijd bijwerkingen en heel soms ga je daar dood aan. En nee, AstraZeneca is niet ideaal, maar goed genoeg om Covid_19 terug te dringen.” Iemand anders: ,,Als er miljoenen mensen worden ingeënt, dan is het waarschijnlijk dat er iemand tussenzit die iets krijgt.”

In Nederland is een geval van trombose bekend, na een prik met dit Oxford-vaccin. Voor de meeste respondenten is dit reden om alarm te slaan en ook in Nederland het gebruik van AstraZeneca op te schorten. Een reactie: „Nederland loopt altijd overal achteraan. Dat gebeurde met de mondkapjes, met de lockdown en met het vaccineren. Je zult zien dat we ook te laat zullen zijn met het stoppen met AstraZeneca.” Iemand anders: „Er is besteld en er is betaald, dus Nederland blijft prikken en iedereen hoopt maar dat het goed komt.”

Bijna alle deelnemers geloven dat vanwege de vermeende bijwerkingenmensen het AstraZeneca-vaccin gaan weigeren. Een reactie: ,,Ik heb al eens een longembolie gehad. Dat wil ik niet meer meemaken, dus ik zal dit vaccin zeker weigeren."

Al eerder werd bekend dat het AstraZeneca-vaccin minder goed werkt dan de andere middelen. Meer dan de helft van de respondenten denkt dat het middel op den duur niet meer gebruikt gaat worden. Een opmerking: „Als we straks voldoende andere, beter werkende vaccins hebben, dan kunnen we wel stoppen met het inkopen van AstraZeneca."

Een deelnemer verzucht: ,,Tja moeilijk, volgens de regels krijg ik dit vaccin, maar kan ik het weigeren en om een ander vragen? Ik wil namelijk wel gevaccineerd worden.” Iemand anders: „Je weet helemaal niet hoe lang dit vaccin beschermt en de werking is twijfelachtig. Waarom zou je dan trombose of een longembolie riskeren?”

AstraZeneca mag dan in ongenade zijn gevallen, vertrouwen heeft twee derde echter wel in het pas goedgekeurde Janssen-vaccin. Als groot voordeel noemen stemmers dat deze maar een keer toegediend hoeft te worden.

Een meerderheid denkt dat het door de problemen met het vaccin langer zal duren voordat iedereen is gevaccineerd. „Hoe langer er geteut wordt, hoe langer het duurt voordat we van die maatregelen af zijn.” Respondenten zijn bereid langer te wachten op hun vaccin tot het medicijn van hun voorkeur beschikbaar is. „Goed onderzoeken. Beter langer wachten en iedereen het beste geven.”