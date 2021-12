’Ook rekeningrijden voor buitenlanders’

Kijk naar de eindeloze stroom vrachtwagens met Oost-Europese kentekens, die in het buitenland tanken, hun vrachtje ophalen in een van onze havens, Antwerpen of Le Havre en onze wegen kapot rijden, ellenlange files en vele ongelukken veroorzaken. Zij dragen nauwelijks bij aan onze economie. Ook de vele Oost-Europese personenauto’s leveren geen bijdrage aan onze wegeninfrastructuur. Doe hier eens wat aan.

Theo Koning, Asten