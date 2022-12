Uitslag stelling: ’De lasten moeten omlaag’

Het CPB verwacht dat er door deze koopkrachtdaling ongeveer 430.000 huishoudens het risico lopen om de vaste en noodzakelijke lasten niet meer te kunnen betalen. Iets meer dan de helft schrikt hiervan. Dat het effect van het prijsplafond vermoedelijk tegen zal vallen is voor veel deelnemers geen verrassing.

Slechts 36 procent ziet deze overheidsmaatregel als een oplossing voor de hoge energieprijzen. Ruim de helft van de stemmers gelooft dat het prijsplafond op lange termijn weinig zin heeft: „De rekening wordt hiermee slechts vooruit geschoven”, is de mening van veel deelnemers. Een structurele oplossing is juist zo hard nodig, want de energieprijzen zullen voorlopig niet dalen, verwacht het gros van de deelnemers. En: „Door het plafond hebben de energiebedrijven de prijzen verhoogd aangezien het verschil door de overheid wordt bijgelegd, maar, het prijsplafond geldt niet voor eeuwig.” Een andere pessimistische stemmer voegt toe: „Die prijzen zullen nooit meer lager worden en de lonen kunnen het niet bijhouden.” Het prijsplafond moet volgens sommigen voor lange tijd gelden. Het gros heeft een andere maatregel voor ogen: „In Nederland wordt enorm veel belasting op energie betaald, schandalig voor een eerste levensbehoefte. Verlaag dat en de koopkrachtdaling zal meevallen”, zo luidt het advies van een respondent.

Bijna de helft van de Nederlanders bespaart momenteel door de verwarming niet aan te zetten, ook nu het buiten kouder wordt, zo meldde onderzoeksbureau Ipsos afgelopen week. Van de stemmers laat 49 procent de verwarming uit om kosten te besparen. Iemand vertelt: „Ik ben zo bang om de thermostaat op 17 graden te zetten. Ik word al gek als ik denk aan wat ik op één dag aan energie heb verbruikt.” Men vindt het onvoorstelbaar, dat in een welvarend land als Nederland mensen in de kou moeten zitten. „Zeer zorgelijk als bijvoorbeeld ouderen de verwarming niet aanzetten. Dit zal leiden tot gezondheidsproblemen en oversterfte”, denkt iemand. Naast energiebesparingen snijden de stemmers op dit moment voornamelijk in horeca-uitgaven en andere uitjes. Ongeveer de helft bespaart vooral op boodschappen. Iemand licht de situatie toe: „Eten moeten we allemaal, en daarom wordt de supermarkt ontzien, maar kledingzaken en horeca gaan dit voelen. Ook musea, pretparken en bioscopen zullen minder bezoekers ontvangen.” Een stemmer vindt dit ’beangstigend en zeer slecht voor onze economie’.

Men verwacht niet dat de situatie voorlopig zal veranderen. Volgens het CPB moet koopkrachtherstel in de eerste plaats komen door loonstijgingen. Een derde van de stemmers denkt dit ook. De meerderheid ziet dit niet als een oplossing: „Bij loonsverhoging wordt dit doorberekend op de producten, dus bij de consument. Dus nog hogere prijzen.” Een kleine minderheid van de deelnemers maakt zich weinig zorgen. Zo ook deze deelnemer: „Als ik bij de kassa sta in de supermarkt en zie wat er aan ’niet-noodzakelijke producten’ wordt ingeslagen valt het wel mee met die koopkrachtdaling.”