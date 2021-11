’Mondkapjes op straat gegooid’

Als men goed om zich heen kijkt, ziet men de bermen, straten etc. weer vol met weggegooide mondkapjes liggen. Ik kan het niet begrijpen dat mensen alles in de natuur weggooien. Je kan het toch ook thuis in de vuilnisbak deponeren. Daarom een verzoek aan al die mensen die zo'n mondkapje in de natuur achterlaten: neem dit (on)ding meer naar huis en stop het in de vuilnisbak.

Ronald Kranenburg, Lisse