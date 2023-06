Het Westen heeft de kans de ideologie van het jihadisme te verslaan, maar het slaapt

De jihadistische dreiging neemt toe. Het jihadisme ebt met de fysieke vernietiging van het kalifaat, de Islamitische Staat (IS), niet weg. Dat gebeurde niet en het gaat ook niet gebeuren. Jihadisme is een ideologie. Zolang de ideologie niet is verslagen, zal het islamitisch terrorisme niet verdwijnen. Westerse politici en media weigeren deze werkelijkheid te aanvaarden. De westerse democratieën staan van alle kanten onder druk.