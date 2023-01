Brief 1 ’Sluiting hertenkampen onzin’

Dat hert staat in een omheinde omgeving lekker te grazen en krijgt voldoende te eten dus hoeft hij niet op jacht. Een wolf moet dat wel want die mag hier gewoon vrij rondlopen, wordt niet gevoerd en kan dus dood en verderf zaaien om aan zijn dagelijkse portie eten te komen. Dat laatste schijnt dan allemaal geen probleem te zijn; gevaar voor de mens is van geen enkel belang maar bescherming van de wolf wel. Als je bedenkt dat hertenkampen, zoals de Koekamp in Den Haag, al vanaf de 17e eeuw bestaan dan vraag ik mij af of het ministerie van Landbouw en Natuur niets beters te doen heeft dan dit soort ongefundeerde verzinsels te verkondigen.

Marian Uppelschoten, Gistel

