’Burger draait op voor klimaataanpak’

Wie voor die tijd een nieuwe auto nodig heeft zal al naar een elektrische personenwagen moeten kijken want anders is dat kapitaalvernietiging. De hoop is dat electrische auto’s tegen die tijd goedkoper zijn. Wat een naïeve instelling. Als electrische auto’s verplicht worden, stijgen per definitie de prijzen want dat is dan mooi verdienmodel. Bovendien zal ook een goedkope electrische auto stukken duurder zijn dan de huidige benzine - of dieselauto. Subsidies worden dan ook niet meer verstrekt. Wellicht dat je een aalmoes als inruilbonus krijgt. Maar nooit zal sprake zijn van een nieuwe electrische auto voor dezelfde prijs als de huidige middenklasser. De burger moet fiks betalen of genoegen nemen met een veel kleiner model. Een feestje voor Brussel een drama voor de burger. Gelukkig krijgen we weer een beetje rente op ons spaargeld want we zullen als een gek moeten sparen. Klimaat is het excuus om de burger een stevige poot uit te draaien. Van keuze is allang geen sprake. Er is sprake van vergaande dwang!!

B. van Dam