In het vizier Surinamers vinden het maar raar hoe er vanuit Nederland naar ze wordt gekeken

Door Valentijn Bartels Kopieer naar clipboard

De excusesreis van het kabinet toont vooral aan dat er een wereld van verschil zit tussen de manier waarop wordt gekeken naar de kwestie in Nederland en in Suriname. Waar excuses voor het slavernijverleden in Nederland al weken het nieuws beheersen, gaat de boodschap in de voormalig kolonie langs veel ’gewone Surinamers’ heen. Ik reisde minister Weerwind voor Rechtsbescherming achterna naar Suriname om verslag te doen van de bijeenkomst waar de D66-minister sprak met genodigden naar aanleiding van de excuses die Rutte maakte namens Nederland.