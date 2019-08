’Belastingontduiking walgelijk’

Wat is dat toch met belastingontduiking en -ontwijking? Niet alleen in Nederland waar dj Afrojack nu onderzocht wordt op mogelijke fraude, maar wereldwijd vinden puissant rijke mensen dat zij recht hebben op al dat onbelaste geld. Kennelijk is dat voor hen moreel volkomen rechtvaardig, terwijl Jan met de pet keurig afdraagt.

Als al die rijke mensen in de wereld ’gewoon’ belasting zouden betalen en het niet verdwijnt in corrupte zakken, zou armoede zomaar tot het verleden kunnen behoren... De armere en wellicht ook de derdewereldlanden zouden er dan een stuk minder slecht voor staan. Dat geld komt ten goede aan zorg, onderwijs, infrastructuur en veiligheid.

Klein voorbeeld dichter bij huis, onlangs tijdens onze vakantie in Italië reden we, samen met de plaatselijk bevolking, behoedzaam over talloze kapotte wegen. Voor de hoognodige vernieuwing komt er immers onvoldoende (belasting)geld in het laatje.

Angie Buyck, IJmuiden