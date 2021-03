Uitslag stelling: Kiesrecht pure democratie

Mondkapjes, looproutes, kuchschermen en voor iedereen een eigen rood potlood om te stemmen. Bovendien kunnen kwetsbaren maandag en dinsdag al stemmen bij stembureaus om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Iedere kiezer die niet gaat stemmen vanwege gezondheidsrisico’s is er een te veel, meent de meerderheid (78 procent) van de respondenten.

Het uitoefenen van je democratisch recht wordt belangrijk gevonden en de meesten vinden ook dat er wel wat te kiezen valt. „Juist nu is het van belang dat er naar de stembus wordt gegaan. Schijnbaar zijn er veel mensen tegen het huidige coronabeleid. Men kan zich hierover uitspreken. Maar naast klimaat en wonen vind ik de massa-immigratie ook een groot probleem voor ons land”, stelt één van hen. Zeker 75 procent van de deelnemers gaat een dezer dagen naar de stembus, drie procent heeft een volmacht afgegeven en dertien procent had al per brief gestemd.

Slechts 7 procent zegt niet te gaan stemmen. Sommigen daarvan gaan toch niet uit angst voor gezondheidsrisico’s. Anderen vinden dat de verkiezingen uitgesteld hadden moeten worden. Zij wijzen bijvoorbeeld op de coronabeperkingen en de gevolgen ervan voor de partijcampagnes. Zo waren de campagnes van partijen veel onpersoonlijker doordat de kiezer niet direct met flyeren of op markten kon worden bereikt. Menigeen heeft de tv-debatten tussen de verschillende lijsttrekkers wel gevolgd.

De verkiezingscampagne heeft bij de meerderheid van de deelnemers (69 procent) weinig invloed gehad; zij stemmen loyaal op de partij waarop zij vier jaar geleden ook stemden. Iets meer dan een vijfde van de respondenten maakt nu wel een andere keuze.

Ook was de campagne nauwelijks spannend, vinden veel respondenten. Inhoudelijk stelde die van de VVD bijvoorbeeld weinig voor, alles was gericht op lijsttrekker Rutte. Hij moet de komende dagen de ’premierbonus’ verzilveren. Velen denken dan ook dat de liberale partij de verkiezingen gaat winnen vanwege het coronabeleid van premier Rutte.

„De VVD wordt waarschijnlijk weer de grootste”, klinkt het in veel reacties. En: „Het is nu corona die de uitslagen zal bepalen”, vrees ik. Een kwart van de respondenten stemt op de PVV. Dit onder meer uit protest tegen ’tien jaar afbraakbeleid’ van Rutte. Ook zijn velen uit deze groep verbolgen over de recente toeslagenaffaire en vinden dat de demissionaire premier verantwoordelijk is voor de puinhoop bij de Belastingdienst.

Daarnaast bestaat er veel onvrede bij de stemmers over het op voorhand al uitsluiten van de PVV bij een formatie door o.a. Rutte. „Het uitsluiten van de PVV is ondemocratisch. Daarom is strategisch stemmen dit jaar van groot belang”, denkt een aanhanger van Geert Wilders. De formatie wordt sowieso een lastige klus denken velen. Zo stelt één van hen: „Het zal wederom lang duren voordat er een coalitie zal worden gevormd. Dit komt mede doordat er veel zwevende kiezers zijn en er behalve de VVD geen echte grote partijen meer zijn.”