Column Marianne Zwagerman Wantrouwende overheid bespioneert haar eigen burgers

Door Marianne Zwagerman

Als militair Jack Teixeira in Nederland had gewoond, was hij pijlsnel tegen de lamp gelopen met zijn gepoch op sociale media met de militaire geheimen waarvan hij op zijn werk een fotootje maakte. In Amerika duurde het maanden voordat het online lekken van de brisante informatie over wapenleveranties en de oorlog in Oekraïne werd opgemerkt. En dan niet eens door de FBI, maar door oplettende journalisten.