Niet nog meer lasten voor huiseigenaren

Deze week kwam De Nederlandsche Bank (DNB) met het onzalige advies om woningeigenaren nóg meer te gaan belasten. Zij adviseerden om het eigenwoningforfait flink te verhogen óf om de koopwoning te gaan belasten in box 3, zodat je over de waarde van je woning nét zoveel vermogensbelasting betaalt als bijvoorbeeld over je aandelenportefeuille of spaarrekening. De onlogische redenatie van DNB is dat huurders van woningen in ons land altijd aan het kortste eind trekken.