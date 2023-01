’Oorlog moet snel gestopt worden’

Het Westen ’helpt’ met wapens leveren zodat Oekraïne staande kan blijven. Ten koste van wat? Ik geef toe, ik heb geen oplossing. Ondertussen worden duizenden kinderen ontvoerd vanuit de Oekraïne naar Rusland voor een heropvoeding. Ik zou willen dat we als vrije Westen, dat vrije waarvoor we zo dankbaar zijn en waarvoor zo gevochten is vanuit bevriende naties zoals de Verenigde staten en Engeland, dat dit vrije Westen aan Poetin een ultimatum stelt. Met een duidelijke datum. En dat het dan afgelopen moet zijn en Rusland zich moet hebben teruggetrokken op eigen gebied. Ten koste van wat? Juist. Het zal wat kosten maar op dit moment doen we met de leveringen van wapens niets anders dan het rekken van deze oorlog. Met schade aan een land dat inmiddels al kapot is maar nog veel meer, de schade aan de mensen die dit allemaal meemaken. De duizenden ontvoerde kinderen. De geschiedenis herhaalt zich. De gevolgen van een oorlog zijn verschrikkelijk. Ik hoop dat de wil en de moed aanwezig is om dit te stoppen. Dat had veel eerder gemoeten wat mij betreft.

J. Koopman