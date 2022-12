’Gebruik van waterstof niets nieuws’

Dit is zeker geen primeur, onze grootmoeders gebruikten vanaf begin 1900 al vervuild waterstofgas om te koken, voor warm water en kacheltjes. Elke gemeente of stad had wel een eigen stadsgasfabriek.

Dit stadsgas bestond hoofdzakelijk uit waterstofgas vervuild door gassen zoals CO. Dit aandeel CO gas was gevaarlijk en wordt nog steeds aangeduid als een sluipmoordenaar, omdat het reukloos is en bij lage concentraties al dodelijk kan zijn.

Na 1963 werden de bestaande stadsgassystemen aangesloten op het nieuwe landelijke gasnet voor het aardgas uit Slochteren. In huis werd apparatuur door de gemeente aangepast of vervangen voor dit nieuwe aardgas. Nu weer terug van aardgas naar het nu wel schone waterstofgas, is zeker geen primeur of revolutionaire innovatie.

De oude grote lege stadsgashouders worden nog wel gebruikt als tv-studio of evenementenlocatie.

H. Steehouwer,

Middelburg