Column Marianne Zwagerman Een coronakoortsdroom? Nee, ik woon in het verkeerde land

Door Marianne Zwagerman

Er was eens een persconferentie waarop Hugo Bloemschoen hel en verdoemenis afriep over mensen die zich niet aan zijn regels hielden en daardoor de ziekenhuisbedden bezetten die bestemd waren voor mensen die daarop wél recht hadden. Daarna greep de gezondheidsminister achter het podium, onder een beveiligingscamera, zijn assistente vast en duwde zijn tong in haar mond.