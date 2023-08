De Kwestie: ’Naar mijn idee is kernenergie dan de minst slechte optie’

Zo stelt Felikes: „We weten nog steeds niet waar we met kernafval naar toe moeten vandaar dat we voor dit soort smerige energie moeten passen.” Nog waarschuwender is Henry 10: „Kernenergie in Nederlandse handen wordt een onberekenbare toestand.”

Maar vele lezers zien het bouwen van nieuwe kerncentrales wel zitten. Zo beargumenteert Aefe51lb: „Met alleen zon en wind energie redden we het bij lange na niet, en al helemaal niet als er nog meer elektrisch moet. Dus is de keus simpel, doorgaan met fossiele brandstoffen of kernenergie. Naar mijn idee is de keuze dan niet zo moeilijk en is kernenergie dan de minst slechte optie.”

Lorenzojanssen denkt dat we niet zonder de kerncentrales kunnen, maar kijkt ook vooruit: „Ik denk zelf dat we niet zonder kernenergie kunnen. Ondertussen wachten op kernfusie. Heb hoop op doorbraak hierin, dankzij de knappe koppen die zich niet vastkleven, maar vast bijten.” Mtech is kritisch, maar stelt realitisch te zijn: „Ben geen 100% voorstander van kernenergie, echter kunnen we onmogelijk alle energie die we nodig hebben en gaan hebben halen uit zon en wind! Ook willen we een vorm van leveringszekerheid hebben, wat niet kan met eerder genoemde alternatieven. Kortom bouw twee van die dingen in eigen (overheids-)beheer, zodat we ook niet (geheel) afhankelijk zijn van import!”

Sommigen willen liever vandaag nog een verse kerncentrale zien verrijzen. „Als we willen blijven leven in een comfortabel huis en ons willen verplaatsen in een auto moeten we als de sodemieter over op kernenergie. Want zon en wind zullen nooit in de benodigde energie kunnen voorzien. Op een koude donkere winterdag zal en nooit genoeg stroom zijn. Dan valt alles stil”, aldus Geeny 1. En Hongarije33 wil meteen aan de slag: „Gewoon direct gaan bouwen die kerncentrales. De mensen die tegen zijn denken nog steeds aan de slechte Russische centrales van 60 jaar terug.”

Leo Meester is kritisch op atoomkracht, maar maakt een kanttekening: „Kernafval is een probleem, maar afval van versleten windmolens en zonnepanelen is veel groter, letterlijk en figuurlijk.”