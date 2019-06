Mannen leven gemiddeld minder lang, vrouwen kampen meer met kwalen.

Veel meer vrouwen dan mannen halen de honderd jaar. Van de 2189 eeuwgangers die ons land rijk is, is 85% vrouw, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor cardioloog Janneke Wittekoek is de vraag hoe je gezond honderd wordt belangrijker dan hóe je honderd wordt.