’Ajax moet zich diep schamen’

Ludogorets heeft vast niet zo’n deskundig bestuur en een RvC zoals bij Ajax, om nog maar niet te spreken van de technische dienst. Hoewel geen PSV-fan, heb ik genoten van hun spel. De hand van trainer Peter Bosz was duidelijk zichtbaar. Hij had bij Ajax voor de ploeg kunnen staan als van der Sar (ik hoop dat het goed gaat met hem) over zijn eigen schaduw had kunnen stappen. In een Beroeps Voetbal Organisatie, en zeker beursgenoteerd, horen individuen zich ten dienste te stellen van het geheel. Dit geldt natuurlijk ook voor de RvC.

Ajax-trainer Maurice Steijn zal zich nog wel eens achter de oren krabben.

J. Prins, Sliedrecht