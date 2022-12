’Hypocrisie rond vuurwerk’

Ja, echt lol voor veel mensen en zeker ook de dieren. Lol ja, hand eraf of een oog eruit, gehoorbeschadiging, of misschien kun je het zelfs niet meer na vertellen. Het hele jaar niks te eten en zielig doen en bibberen van de kou want de energierekening is zo hoog, en weer is er een record uitgegeven voor de kerstdagen, maar aan het eind van het jaar knallen we ons geld in één keer de lucht in! Met alle stank en luchtverontreiniging die daarbij hoort. Goed ook voor het klimaat. Hoe hypocriet.

M. v/d. Broek