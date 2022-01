Brief 3 ’Schrappen term bersiap jammer’

Een gastcurator, genaamd Bonnie Triyana, die een tentoonstelling mocht maken over de Indonesische opstand tegen de Nederlanders in toenmalig Ned. Indië, vind het Indonesische woord bersiap racistisch. Het betreft een tentoonstelling over de (deels!) vrijheidsstrijd, na de zéér nare Japanse bezetting in W.O.II. Waarna er een grote gevaarlijke chaos In Ned. Indië ontstond. Doordat er nog geen noemenswaardige geallieerde troepen aanwezig waren om de orde te handhaven. En de nog aanwezige Japanners deden veel te weinig ertegen. Tot eindelijk, na toestemming van Engeland en Amerika, Nederlandse troepen mochten landen om de wanorde te gaan herstellen. Want de facto was Indië een Nederlandse kolonie. En alle zeevarende Europese landen hadden koloniën. Velen blijken dat niet meer te weten, helaas. En tijdens die Bersiap-opstand zijn duizenden blanke Europeanen, vooral vrouwen, maar ook kinderen en baby's, wreed vermoord. Vooral door de zeer vele misdadigers onder die vrijheidsstrijders! Jammer, dat dat kennelijk niet eerlijk wordt benoemd in ons Rijksmuseum.

Mijn vader (deels invalide door zeer zwaar werk aan de beruchte Birma-spoorweg), mijn mager geworden moeder, mijn uitgeteerde zusje, en ik, toen kleine jongen, hebben het overleefd. Doordat wij toen in Batavia in een van drie Jappenkampen zaten.

G.R. Gout, Ermelo

