’Geen gepolder in crisistijd’

Polderen in de Nederlandse politiek staat symbool voor ieders belangen meewegen. Alle betrokken partijen mogen hun zegje doen, stelt Peter van der Geest.

En alles moet van alle kanten beoordeeld worden. Een mooi systeem als het ’mooi weer’ is en er geen tijdsdruk is. Maar bij een crisis werkt het niet. Dan moeten er snel en daadkrachtig beslissingen genomen worden en telt het zwaarste belang.

Maar dat zijn we nu helemaal verleerd in Nederland. Daarom gaat het fout met alle grote beslissingen, zie Schiphol en Lelystad, de klimaataanpak en nu weer de coronavaccinaties. We worden zo het lachertje van Europa.

Het wordt tijd voor een nieuwe aanpak.

Peter van der Geest