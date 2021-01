Brief 2 ’Wist Halsema van waterkanon?’

De situatie is uit de hand gelopen omdat demonstranten weigerden naar huis te gaan. De politie heeft een aantal waterkannonnen ingezet om de massa uit elkaar te drijven. Zo, zo... dat is even wat voor Amsterdam. Waterkanonnen inzetten om een verboden demonstratie te beëindigen. Mocht dat zomaar van burgemeeser Halsema?

Misschien is het handig om voortaan wat verfstof door het water te doen zodat het voor de ME gemakkelijker is om betogers op te pakken die aanwezig waren. Zoals gewoonlijk zijn er nu slechts ‘enkele personen ‘ aangehouden.

F. Heeffer, Uden

