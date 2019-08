’Dierenliefde al te bont’

Terwijl er in Nederland nog voedselbanken bestaan en vele gezinnen zich niet eens een dagje dierentuin of pretpark kunnen permitteren, lees ik over het bestaan van een vijfsterrenhotel voor honden en katten.

Kosten voor een hond tot 25 euro en voor een kat tot 15 euro per dag. Hiervoor krijgen de lieverdjes hun eigen à la carte-diner voorgeschoteld; een speelveld met jacuzzi en op verzoek een pyjamaatje of regenjasje aan. Lust de hond geen gewoon water krijgt het dier Spa blauw geserveerd en er wordt zelfs op verzoek een speciaal klassiek pianostuk gespeeld voor het slapengaan. Te walgelijk voor woorden! Overigens ben ik gek op honden en katten.

Dinie van der Flier, Ede