Brief 1 ’Vliegverkeer met VK staken’

P.G Wortel vraagt zich af waarom er nog toeristen uit Engeland ongetest ons land binnen mogen komen.

In het RTL nieuws werd een toerist geïnterviewd die vanuit Engeland was gevlogen. Hem werd gevraagd wat hij in Nederland kwam doen. Het antwoord: „toeristische bezienswaardigheden bekijken”. Op de vraag of hij zich had laten testen zei deze man (zonder mondkapje): „Waarom?”

Er komen zo’n 20 vluchten per dag aan op Schiphol vanuit het VK. Als daar elke keer een persoon bij zit zoals deze persoon dan hebben wij de strijd al verloren. Daar kan geen lockdown tegenop.

Kabinet neem je verantwoording, met een onmiddellijk verbod op alle vluchten vanuit Engeland.

P.G.Wortel

Schagen

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven