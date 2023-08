’Liever op vakantie in eigen land’

In Italië mogen toeristen op sommige plekken aan het strand geen eigen drinken en/of voedsel meer meenemen. En na de storm bij het Gardameer verhoogden ondernemers aldaar de prijs voor een rol duct tape drie of vier keer. Ik beschouw deze vakantielanden als toerist onvriendelijk. Ik zou zeggen: ga lekker naar onze eigen stranden, die behoren tot de beste en mooiste van Europa en hier heb je geen gezeur over bedjes en koeltassen. Er zijn prachtige strandtenten met zeer klantvriendelijk personeel. Het is dichterbij en de kans op bosbranden is hier ook veel minder.

Pierre Verhees, Meijel