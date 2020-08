De tas en portemonnee werden alsnog naar mij opgestuurd. Toen ik vroeg hoe ik de koffer retour kon sturen werd mij gevraagd of ik zelf misschien nog een koffer nodig had. Toevallig kon ik best een nieuwe gebruiken en de koffer die ik had ontvangen was erg mooi. Ik mocht hem houden als goedmakertje voor het ongemak. Ik was perplex. Wat een geweldige service!

Nanda de Bas, Almere

