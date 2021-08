Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Thijs Udo, oud-Tweede Kamerlid VVD ’Tweede Kamer, neem uw verantwoordelijkheid in formatie’

„Met bijna twintig fracties is onze Tweede Kamer eindeloos verdeeld. De drie informaties zijn vooralsnog verschrikkelijk verlopen. Ook de onderlinge debatcultuur is te vaak op het ordinaire af”, stelt Thijs Udo. Ⓒ ANP/HH

De Tweede Kamer neemt een veel te afwachtende houding aan in de stroef lopende formatie, vindt Thijs Udo. „Nu Rutte en Kaag het oneens blijven over wie met wie gaat, is het aan de Kamer om in te grijpen en te zeggen dat een minderheidskabinet er dan maar moet komen.”