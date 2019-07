’Salamonsoordeel in zaak Brandt Corstius’

De strafrechter kan dan bepalen in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van smaadschrift in de door Brandt Corstius geuite beschuldigingen aan het adres van programmamaker Gijs van Dam in de landelijke media. Gijs van Dam die door de publicist wordt beschuldigd van verkrachting is door deze onverkwikkelijke affaire ongewild in een zeer kwaad daglicht gesteld, maar heeft het misdrijf altijd ten stelligste ontkend. De #MeToo discussie heeft veel misbruik aangetoond, maar schiet soms ook z’n doel voorbij doordat de betrokken partijen blijkbaar een hele andere interpretatie hebben van gewenste seks. Brandt Corstius had zich beter nog eens achter z’n oren kunnen krabben voordat hij met deze niet te bewijzen aantijgingen naar buiten kwam. Aan de rechter de schone taak om met een Salomonsoordeel te komen.

Jan Pronk, Beverwijk