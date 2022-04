’We gaan te snel naar de dokter’

Sinds lange tijd gaan geneeskunde studenten zich specialiseren. Dat geeft een tekort aan huisartsen. En wij Nederlanders gaan voor elk wissewasje naar de huisarts. Het liefst voor b.v zwemmerseczeem in het weekend, omdat we doordeweeks druk zijn met andere dingen. Ook zieken we niet meer uit en bij sportblessures hinken we ook snel naar het ziekenhuis. Één paracetamolletje en even afwachten is ook een optie. En wellicht kunnen we eens wat aardiger doen tegen zorgpersoneel, zodat er nog mensen overblijven, die dit (onderbetaalde) werk willen blijven doen.

Lia Vermeulen,

Wijk bij Duurstede