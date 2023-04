’Districtenstelsel invoeren’

Hier zitten we met een groot aantal partijen, allemaal met hun eigen ideetjes. Dit heeft tot gevolg, dat hier altijd compormissen gesloten moeten wqorden om diverse partijen in een coalitie tev reden te stellen. Bovendien wordt de samenstelling van een kabinetscoaltie steeds lastiger met zoveel partijen. Als een regeringscoalitie dan eindelijk vastgesteld is, dan weet je twee dingen, namelijk: je zou daar nooit op gestemd hebben en dit gaat weer een hoop extra geld kosten.

R. Hak, Harmelen