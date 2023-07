Zelfs de allergrootste woudreus is nu geveld

Keer ik terug van een korte vakantie in Kopenhagen – een aanrader voor de toerist die een zo snel mogelijk faillissement nastreeft. En wat blijkt? Heeft Poly de oude kastanjeboom in mijn tuin geveld en is het volledige Rutte IV-bos, inclusief de allergrootste woudreus, in de daaropvolgende migratiestorm omver geblazen.