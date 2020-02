’Het roer moet om in politiek Den Haag’

Met veel belangstelling de rubriek van Wierd Duk in De Telegraaf gelezen. Al langere tijd volg ik online de berichten van Syp Wynia. En net het afgelopen weekend het boek "Tegen de onzin" in een adem uitgelezen. Syp benoemd talloze zaken die de autochtone Nederlander allang dwars zit.

Wij worden gewoon niet gehoord in politiek Den Haag. Rutte liegt en draait. Zijn kabinet komt helemaal niet op voor de burger. Syp geeft een heldere kijk op het falen van deze regering. Hoog tijd dat er puinruimers komen en de bezem door talloze zaken gaat halen.

Door het idiote klimaatbeleid, wat geen enkele regeringspartij in zijn progamma had staan, worden wij in een megarecessie gestort. Alles word steeds duurder maar de inkomens stijgen niet navenant. Vandaar dat een hoop mensen in de schulden belanden. De onvrede hoor je overal. En maar immigranten binnenhalen, maar huizen bouwen, ho maar! Ik kijk uit naar de verkiezingen volgend jaar, het roer moet om!

Sandra Bronkhorst - Dros, Leeuwarden