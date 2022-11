’Chaos in Den Haag compleet’

Het hoogste democratische orgaan in onze samenleving wordt bestuurd door incompetente mensen. Naast alle andere schandalen die ons land teisteren, de kinderopvangtoeslag die niet op te lossen lijkt, de asielcrisis die onze samenleving tot op het bot verdeeld, de stikstofcrisis die grote groepen boeren tot wanhoop leidt maakt dat het vertrouwen in onze politieke bestuurders tot het vriespunt is gedaald. Toch blijven de aan het pluche klevende politici roepen dat ons land niet gebaad is bij een ‘val’ van het kabinet. Ik denk juist dat onze samenleving geholpen is bij een ‘grote schoonmaak’ de bezem erdoor, dus nieuwe verkiezingen.

Niels Kooijman, Amstelveen