’GL Amsterdam ondemocratisch’

GroenLinks beweert, in de persoon van partijleider Klaver (inderdaad, die van die eikeltjespyjama), dat Nederland in het verleden heeft geleden onder het juk van allerlei bestuurders die zich ondemocratisch opstelden, zich niet aan de afspraken hielden, er niets van snapten of er in ieder geval niets van terecht brachten. Zijn partij (GL) zou het echt veel beter gedaan hebben.

Dan blijkt: het is gemakkelijk praten als je eigenlijk niets te vertellen hebt. Maar in Amsterdam ligt de zaak nu anders: daar heeft in de persoon van wethouder Van Doorninck, GroenLinks nu wel iets te vertellen. Bijvoorbeeld over windmolens en turbines.

En onmiddellijk blijkt: GL stelt zich ondemocratisch op, houdt zich niet aan afspraken, snapt er niets van en blijkt er niets van terecht te brengen. GroenLinks zou zeggen: die partij is niet te vertrouwen. Misschien is een waarschuwing op zijn plaats nu er over iets meer dan één maand landelijke verkiezingen zijn.

R. Schulte, Helvoirt