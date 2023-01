’Raak tuig in de portemonnee’

Naar aanleiding van de wederom dramatische ‘vuurwerkpret’ appelleert onze minister van Justitie Yesilgöz aan het ‘gezonde verstand’ van de burgers. Welnu: de overgrote meerderheid Nederlanders beschikt over een gezond verstand en behoort derhalve geenszins tot de ongehoorzame veroorzakers van de vuurwerkellende. In plaats van een naïef beroep op het ‘gezonde verstand’ te doen, kan ze beter de taak van haar beroep stringent uitvoeren. Zolang een wet voor een algeheel verkoop- en afsteekverbod (nog) niet haalbaar lijkt, zorg dan in elk geval voor een strikte handhaving. Maak vooraf duidelijk, dat zgn. ‘feestende’ wetsovertreders c.q. rotzooitrappers keihard (mede) financieel zullen worden aangepakt. Conform de visie van de Minister gebruiken dergelijke figuren hun gezonde verstand niet, mochten ze daar al over beschikken. Raak het tuig daarom snoeihard in hetgeen ze wél zullen snappen: diep in de portemonnee c.q. door de onteigening van scooter of auto o.i.d. Zo niet, dan blijven de krantenkoppen na de komende jaarwisselingen (op de datum na) uitwisselbaar met die van de afgelopen jaren.

Jan Bruins, Westerbork