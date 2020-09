Brief 3: ’Baat het niet, het schaadt ook niet’

Ik ben net zes weken in Frankrijk geweest, waar men in alle openbare gelegenheden een mondkapje moet dragen en dat ook doet, zonder te zeuren. Zelfs in restaurants moet je bij binnenkomst een mondkapje op. Ook de bediening draagt ze. Pas als de maaltijd is geserveerd doe je het af.

Je went er snel aan en terug in Nederland heb ik het gewoon volgehouden. Daarmee bescherm je niet in de eerste plaats jezelf, maar anderen. Doe je ook mee?

Juup Wuijster

