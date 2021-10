Premium Het beste van De Telegraaf

In Het Vizier Files weer terug van weggeweest

Door Gijsbert Termaat

Voor een verslaggever die over verkeer schrijft, zijn het weer toptijden. Het ene na het andere filerecord wordt verbroken en dat is nieuws dat graag gelezen wordt. Misschien niet door de automobilist die een uur langer onderweg is, maar wel door die andere weggebruiker die bij slecht weer gewoon thuis blijft om te werken en niet geïrriteerd achter het stuur naar de bumper van zijn voorganger hoeft te turen.