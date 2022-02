Crisisverslaving ligt op de loer

Premium Columns

Kabinet kan noodkreet burgemeesters niet zomaar wegwuiven

Dat was even schrikken op het Amsterdamse stadhuis. Was de drager van de ambtsketen jarenlang de onbetwiste koningin van de cultuurminnende grachtengordel, nu blafte de artiestenwereld naar Femke Halsema. Zelfs Diederik Ebbinge, met wie ze persoonlijk bevriend is, verscheen in een video om aan te ge...