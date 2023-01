’Kom gemaakte migratie afspraken na’

Als het kabinet zich echter gewoon gaat houden aan de afspraken die er al liggen, bijvoorbeeld het akkoord van Dublin waarin is vastgelegd dat een vluchteling asiel moet aanvragen in het eerste veilige land waar hij of zij aankomt, zijn onze grootste problemen in één klap opgelost. Maar waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan.

Jan Pronk, Beverwijk