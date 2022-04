Brief 1 ’Solo-actie Von der Leyen onzinnig’

Een niet-gekozen persoon maakt de dienst uit binnen de EU. Is er wel goed over nagedacht wat voor gevolgen dat heeft voor de inwoners van de EU? Rommelt ze ons de oorlog binnen? Ze heeft het over weken in plaats van jaren. Ik vind het vreselijk wat er gebeurt in de Oekraïne.

Maar het land is ook zeer corrupt. Niet voor niets dat Nederland eerder tegen toetreding een Associatieverdrag heeft gestemd. Wij gaan een onzekere toekomst tegemoet. Het erge is dat wij niemand van de EU gekozen hebben als vertegenwoordiger. Ze rommelen het ene vriendje na het andere binnen. Er moet duidelijk overlegd worden. Want het mag niet zo zijn dat mevrouw Von der Leyen gaat beslissen over de toekomst van miljoenen mensen in de EU.

Aafje van der Wiel

