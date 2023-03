’Strafeis in de zaak Vloet veel te laag’

Als je de advocaat van Rai Vloet mag geloven dan is de aangereden familie de schuldige van dit drama. Had de 4-jarige Gio wel in de gordels gezeten? Deze advocaat gaat er volledig aan voorbij dat zijn cliënt, met drank op, meer dan 200 kilometer per uur heeft gereden, het ongeval heeft veroorzaakt, waarbij Gio om het leven kwam. Vloet is volgens de advocaat in Europe uitgekotst en moet nu noodgedwongen in Rusland voetballen. Och arme! Als je, willens en wetend, met drank op achter het stuur kruipt, met zeer hoge snelheid anderen aanrijdt waarbij iemand om het leven komt, is de strafeis van 3,5 jaar veel te weinig. Dat had in mijn beleving minimaal 20 jaar moeten zijn.

Geert Buss