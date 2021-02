’Openheid over kosten GRIT’

Het nieuwe slagveld is digitaal (Tel. 22/2). Het betreft een geheim project (GRIT) voor het ministerie van Defensie, dat wordt uitgevoerd door een consortium van ict-maatschappijen onder leiding van IBM. Het is een zinloos project dat alleen nuttig zou zijn als Nederland zou worden aangevallen door andere landen, maar van oorlogsdreiging is immers geen sprake? Wel is bekend dat dit project vele (honderden?) miljoenen gaat kosten. Maar de kosten zijn geheim, en dat kan natuurlijk niet. We hebben immers de Wet Openbaarheid Bestuur. Als voormalig projectmanager bij een grote automatiseringsmaatschappij weet ik hoe deze keer de overheid weer eens flink geplukt gaat worden.

B. Boulonois, Heiloo