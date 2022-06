Uitslag Stelling: Doodsteek voor veel boeren

Maar liefst 94 procent van de respondenten vindt de plannen veel te rigoureus. Zo moet in 131 gebieden vlak bij kwetsbare natuur de stikstofuitstoot met 70 procent worden teruggebracht, wat gedwongen uitkoop van boerenbedrijven in dat gebied zal betekenen. Daarnaast moet de veestapel met een derde worden ingekrompen. „Dit is de doodsteek voor heel veel bedrijven. Die versnipperde ’kwetsbare natuur’ in ons land is een lachertje”, zo schrijft een deelnemer, die reductie van de veestapel op zich een goed plan vindt. „Minder megastallen is verkoopbaar. Maar boerenbedrijven die al tig generaties in een bepaald gebied zitten moet je gewoon met rust laten.” Een andere respondent vindt het onterecht dat het terugbrengen van de stikstofuitstoot vooral bij de agrarische sector wordt neergelegd. „Boeren zijn onze voedselmakers en de meest innovatieve ter wereld. Onze voedselzekerheid staat op de tocht.”

Vrijwel alle deelnemers vinden de plannen slecht onderbouwd. „Alle plannen zijn op aannames gebaseerd en nog niets is volgens juiste metingen berekend”, meent een respondent. Een ander vindt dat niet goed over de gevolgen is nagedacht: „Bedacht aan de keukentafel. Typisch een ambtelijke wanprestatie. Neem bijv. Vlieland. Geen boeren, geen auto’s, geen industrieën en toch 70% stikstofreductie. Hoe verzin je het?” Sommigen stellen dat er helemaal geen stikstofprobleem is. „Het wordt gebruikt om boeren van hun land te pesten om er te bouwen”, denkt een respondent, die zegt vierkant achter de boeren te staan. „Ben bereid met ze mee de barricades op te gaan.”

De overgrote meerderheid vindt dat de plannen ons land afhankelijker maken van buitenlands voedsel. „Straks moet alles worden geïmporteerd, wat veel meer uitstoot geeft.” Daarnaast vrezen velen fors hogere prijzen voor producten als vlees en zuivel. „De prijzen voor eten rijzen nu al de pan uit, en straks...?” Een enkeling denkt dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. „Tachtig procent van wat de boeren produceren is nu voor de export, dus we krijgen niet snel honger.” Ruim driekwart vindt dat er betere alternatieven zijn om stikstofreductie te halen dan boeren uit te kopen. „Pak de grote vervuilers aan, zoals Tata Steel en de luchtvaart”, zegt een deel. Anderen vinden dat geïnvesteerd moet worden in technieken om schoner te kunnen produceren. „Zet in op innovatie en niet de hakbijl”, luidt het advies.

Hoewel een meerderheid van de VVD zich ook tegen de stikstofplannen keert en de partij afgelopen weekend tijdens een congres vroeg van koers te veranderen, denkt ruim 60 procent dat dit niet gaat gebeuren. „Ongelooflijk dat de VVD, en ook CDA, haar achterban zo laat vallen”, vindt een respondent. Velen denken dat de partijen dit bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 wel zullen merken. Een VVD-stemmer: „Ik stem al meer dan 40 jaar op deze partij, maar dat is de afgelopen verkiezingen de laatste keer geweest.” Een ander heeft nog een beetje hoop: „Gelukkig staan er VVD-leden op. Deze plannen kunnen echt niet. Terug naar Brussel, aanpassen die natuurgebieden.”