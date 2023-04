’Oppositie moet nu doorpakken’

Het moment om op te stappen was de uitkomst van de toeslagenaffaire. Een dramatisch dieptepunt. Daarna is het een grote poppenkast. Onze elite denkt te weten wat goed voor ons is en blijft koste wat het kost het eigen ego strelen. Maar ook de oppositie pakt niet door. Als inderdaad het landsbelang en snel handelen voorop stond was gisteren het kabinet gevallen, werden er snel verkiezingen uitgeschreven en kon een daadkrachtige nieuwe ploeg snel aan de slag. Het zoveelste bewijs dat het in Den Haag alleen om het eigen ego op het pluche gaat.

B. van Dam