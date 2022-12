Premium Het beste van De Telegraaf

Column Eddy Terstall Nederland trekt de kar niet meer, we zijn een braaf volgland geworden

Eddy Terstall

In 1974 hadden we Johan Cruijff op het WK. We hadden totaalvoetbal. Dat was gedurfd. Dat was een statement. Nu hadden we een nietszeggende minister uit een nietszeggend kabinet die een nietszeggend speldje droeg naar een foute emir. Een speldje verborgen onder een sjaal. En we speelden nietszeggend voetbal.