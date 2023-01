Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Officieel heb ik geen tuin, maar ik telde zeven huismusjes

Door Marcel Peereboom Voller

Het waren er zeven. Zeven huismusjes. Ze komen altijd in groepen. Meestal zitten ze in de heggen, beneden, maar soms ook op mijn dakterras. Dat kwettert er dan vrolijk op los in mijn wintergroene oase midden in de betonnen jungle.