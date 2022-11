’Schilderij moet je in perspectief plaatsen’

Mooi al die ophef over het verwijderde schilderij uit het Academiegebouw van de Universiteit Leiden, waarop sigaren rokende bestuurders van de universiteit staan afgebeeld. Het was rond 1976, een tijd dat de bestuurders inderdaad grotendeels blanke mannen waren die rookten. Een prachtig tijdsbeeld dat door de 89-jarige schilder Rein Dool met een knipoog werd geschilderd en na een tweet van een Leidse promovenda ijlings is verwijderd. Bizar en het onderstreept de stress bij instellingen om niet open, inclusief en divers te zijn. Maar men vergeet, en dat is een doodzonde in de wetenschappelijke wereld, het werk in perspectief te plaatsen en zich af te vragen wie die heren nou eigenlijk zijn. Zo lees ik dat de bestuursvoorzitter Dolf Cohen is die tijdens de Tweede Wereldoorlog zat ondergedoken. Gelukkig dat het doek weer is teruggeplaats, alleen als eerbetoon aan hem en de schilder is dat al terecht.

Bas Overmars, Amsterdam