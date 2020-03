’Wachten op onze vrijheid’

Was het in de oorlog strijden tegen een zichtbare vijand en vechten voor vrijheid, vandaag is het strijden tegen een onzichtbare vijand en wachten op vrijheid. Het grote probleem daarbij is dat compleet onduidelijk is hoelang er gewacht moet worden. Ondertussen ligt het leven stil: geen school, geen studie, geen biertje, geen voetbal, geen onbevangenheid, geen optimisme, geen lach, geen buitenlucht, geen wandeling, geen contact, geen kapper, geen tandarts… Helemaal niets.

David Vesters