’Moderne slavernij aanpakken’

Het Teylers Museum opent eerdaags de expositie Vogelpracht van de 18e eeuwse kunstenaar John James Audubon. De leiding van het museum is er achter gekomen dat deze beroemde kunstenaar behalve vogelschilder ook slavendrijver zou zijn geweest.

Het museum gaat zich nu beraden wat te doen met deze expositie en hoe dat politiek correct opgelost moet worden. Misschien kunnen ze een bordje erbij plaatsen met de mededeling dat deze schilder uit de 18e eeuw stamt, slavenhandel toen de norm was, gelukkig nu al zeer lang niet meer, maar slavendrijverij in de huidige eeuw helaas nog steeds van toepassing is.

Voorbeeld is de bouw van de voetbalstadions in Qatar waar ruim 6500 (tot nu toe geregistreerde) mensen onder gruwelijke omstandigheden het leven hebben gelaten. Er wordt schande over gesproken maar zoals altijd er is veel geld mee gemoeid en dan laat men zich deze moderne slavernij wegevallen. Hoe hypocriet kun je zijn?

Mevr. Brugman Lelystad