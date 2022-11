’Maatwerk als dat nodig is’

Dan blijkt dat dit te maken heeft met hun verhuizing. Zij en haar vriend zijn namelijk in 2020 verhuisd naar een andere gemeente. Haar vriend had zich destijds op tijd ingeschreven bij de nieuwe gemeente. Lieke was dat vergeten en schreef zich drie weken later pas in. De Belastingdienst rekent de zorgtoeslag uit op basis van het inkomen van Lieke én haar vriend. Omdat zij op papier drie weken alleen woonde, heeft ze te veel geld ontvangen. En moet ze nu bijna 100 euro terugbetalen.

Lieke belt met de Belastingdienst en legt een medewerker haar verhaal uit. Ze vertelt dat ze zich per ongeluk later had ingeschreven. Maar wel op hetzelfde moment als haar vriend is verhuisd. De medewerker van de Belastingdienst snapt haar situatie, maar vertelt dat zij volgens de regels niets kan doen. De rekening blijft staan.

Bezwaar

Lieke kan bezwaar maken. Als de Belastingdienst het vervolgens eens is met haar bezwaar, hoeft ze de rekening niet te betalen. Maar de behandeling van een bezwaar duurt ongeveer acht weken. Dat duurt voor Lieke en haar vriend te lang. Zeker in deze tijd. Die honderd euro hebben zij nodig om andere rekeningen te betalen en boodschappen te doen.

Lieke neemt contact op met de Nationale ombudsman. Collega Mohamad hoort haar verhaal aan en begrijpt dat ze in een lastig parket zit. Honderd euro is voor sommige mensen misschien niet veel. Maar voor Lieke het verschil om wel of niet rond te kunnen komen. Daarom neemt Mohamad gelijk contact op met de Belastingdienst. Hij vraagt of het mogelijk is om toch een oplossing voor Lieke te vinden, zonder dat ze in bezwaar hoeft. Gelukkig is die oplossing er. De Belastingdienst ziet uiteindelijk ook in dat het logisch is dat Lieke en haar vriend op hetzelfde moment zijn verhuisd. En dus altijd samenwoonden. Het bedrag dat zij in 2020 aan zorgtoeslag ontving, klopt gewoon. De rekening hoeft zij dus niet te betalen.

Ik ben blij dat wij Lieke konden helpen. En dat de Belastingdienst op ons verzoek toch snel iets voor Lieke kon doen. Tegelijkertijd hoop ik dat overheidsinstanties zoals de Belastingdienst voortaan zelf met dit soort oplossingen komen. En maatwerk toepassen, als dat nodig is.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en een overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.